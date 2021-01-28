Сбербанк инвестирует в маркетплейс Goods.ru 30 млрд рублей

Стоимость маркетплейса была оценена почти в 10 млрд рублей, сообщает newsnn.ru. Группа будет владеть 10%, а Тынкован - 5%. Таким образом, все участники будут членами совета директоров. После инвестиционной проверки компании и оформления разрешений у надзорных органов будет подписано обязательное соглашение.
Сбер подчеркивает свое намерение инвестировать в электронную коммерцию. В компании рассчитывают, что инвестиции в маркетплейс позволят сервису стать ключевым игроком в данной сфере и ведущей площадкой в экосистеме Сбера. Сейчас ПАО насчитывает 18 категорий с 2,5 млн товаров. В компании планируют расширять ассортимент.
Лев Хасис, первый заместитель председателя правления Сбербанка, полагает, что заключенное соглашение - важный шаг к созданию современного, удобного и востребованного сервиса. Группа в свою очередь планирует продолжать сотрудничество с goods.ru.