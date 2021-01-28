Сбербанк инвестирует в маркетплейс Goods.ru 30 млрд рублей

Стоимость маркетплейса была оценена почти в 10 млрд рублей, сообщает newsnn.ru. Группа будет владеть 10%, а Тынкован - 5%. Таким образом, все участники будут членами совета директоров. После инвестиционной проверки компании и оформления разрешений у надзорных органов будет подписано обязательное соглашение.