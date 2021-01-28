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Тагильчане смогут говорить по телефону без прерывания интернет-сессии

28 января 2021, 11:23
Фото: Пресс-служба «МагаФон»
В Свердловской области оператор сотовой связи «МегаФон» реализовал новую технологию VoLТЕ. Абоненты с 4G смогут одновременно говорить по телефону и продолжать пользоваться интернетом.

Как сообщает пресс-служба «МегаФона», модернизация сетей сотовой связи предоставит жителям Нижнего Тагила спектр новых возможностей. Например, благодаря VoLТЕ можно совершать исходящие и принимать входящие звонки, не покидая сеть 4G/LTE. Таким образом, во время разговора можно полноценно использовать возможности всемирной сети — отправлять вложения в электронных письмах, просматривать программы навигации или скачивать видео.

Отмечается ускоренная доставка голосового потока, по сравнению с сетями предыдущего поколения. Кроме того, повысилось качество звучания речи.

Новая технология больше не требует предварительного перехода в 2G и 3G, что позволяет быстрее подключиться к сети и экономит заряд батареи гаджета.

Технический директор «МегаФона» на Урале Антон Щербаков уточнил, что при совершении вызова в сети четвертого поколения создается эффект шумоподавления — посторонние звуки становятся менее заметными участникам разговора.

Может показаться, что собеседник в соседней комнате, даже если вы звоните, например, из Екатеринбурга в Серов, отмечает Антон Щербаков.

Уточняется, что новая технология доступна для всех жителей Свердловской области, являющихся пользователями сетей 4G/LTE. Использование новых возможностей никак не отразится на стоимости предоставляемых услуг. Звонки через VoLTE не оплачиваются отдельно и входят в пакеты минут на тарифных планах.

Возможны звонки в сотовые сети других операторов связи. Если технология поддерживается сетью собеседника, то качество связи будет лучше. Поддержка VoLTE имеется в большинстве современных смартфонов. Начать ей пользоваться можно после изменения настроек связи в электронном устройстве.

#Общество
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