В Екатеринбурге на 30 тысяч рублей оштрафован детский сад за холодные батареи

Проверка проводилась 4 декабря после сообщений СМИ сотрудниками прокуратуры и специалистом Роспотребнадзора. В ходе надзорного мероприятия измеряли температурный режим (микроклимат) в помещениях садика.
Было выявлено, что температура и влажность воздуха была ниже установленного норматива, использовались переносные обогреватели.
В результате рассмотрения нарушения, детский сад оштрафован на 30 тысяч рублей. Также прокуратура внесла представление главе Екатеринбурга, после его рассмотрения принят комплекс мер по устранению нарушений: проведена регулировка дроссельного устройства системы отопления, в группах установлены увлажнители воздуха.