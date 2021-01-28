В Екатеринбурге на 30 тысяч рублей оштрафован детский сад за холодные батареи

В результате рассмотрения нарушения, детский сад оштрафован на 30 тысяч рублей. Также прокуратура внесла представление главе Екатеринбурга, после его рассмотрения принят комплекс мер по устранению нарушений: проведена регулировка дроссельного устройства системы отопления, в группах установлены увлажнители воздуха.