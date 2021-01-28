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В Екатеринбурге на 30 тысяч рублей оштрафован детский сад за холодные батареи

28 января 2021, 12:18
Фото: pixabay.com
В Екатеринбурге детский сад № 31 на улице Академика Бардина оштрафован за несоблюдение температурного режима на 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Проверка проводилась 4 декабря после сообщений СМИ сотрудниками прокуратуры и специалистом Роспотребнадзора. В ходе надзорного мероприятия измеряли температурный режим (микроклимат) в помещениях садика.

Было выявлено, что температура и влажность воздуха была ниже установленного норматива, использовались переносные обогреватели.

В результате рассмотрения нарушения, детский сад оштрафован на 30 тысяч рублей. Также прокуратура внесла представление главе Екатеринбурга, после его рассмотрения принят комплекс мер по устранению нарушений: проведена регулировка дроссельного устройства системы отопления, в группах установлены увлажнители воздуха.

#Штраф#Суд#Екатеринбург#Детский сад#Новости УрФО#Общество
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