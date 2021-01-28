В Екатеринбурге неизвестные дважды за неделю обокрали одну и ту же квартиру

Совсем обнаглели. Пришли посреди дня, срезали дверь с петель. Вещи выносили через чердак и соседний подъезд. Нам позвонили с вахты и сказали, что прямо сейчас выносят велосипед. Как раз приехала полиция. Моя мать сразу же направилась к ним и сообщила, что можно задержать преступников, а стражи порядка даже не ускорили шаг, сообщила потерпевшая.