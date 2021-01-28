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Юные баскетболисты из Нижнего Тагила прошли в финал первенства России

28 января 2021, 06:31
Фото: 1Mediainvest.ru
Баскетболисты из Нижнего Тагила среди команд 2008 года рождения выиграли все матчи и прошли в финал российского первенства.

Воспитанники спортивной школы «Старый соболь» обыграли всех соперниках в пяти полуфинальных матчах первенства России среди юношей 2008 года рождения, сообщает пресс-служба спортшколы.

Фото: Пресс-служба СШ «Старый соболь»

Отмечается, что тагильская команда не имеет ни одного поражения за весь турнир.

Напомним, кикбоксеры из Нижнего Тагила завоевали призовые места на всероссийских соревнованиях среди юношей и девушек. В весовой категории до 42 килограмм все бои досрочно выиграла Елизавета Цыганова. Матвей Панарин завоевал «серебро», а Александр Дырнов — «бронзу».

Юные тагильчане стали победителями чемпионата России по кикбоксингу
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#Баскетбол#Победа#Юноши#Финал#Нижний Тагил#Спорт
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