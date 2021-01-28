Юные баскетболисты из Нижнего Тагила прошли в финал первенства России

Воспитанники спортивной школы «Старый соболь» обыграли всех соперниках в пяти полуфинальных матчах первенства России среди юношей 2008 года рождения, сообщает пресс-служба спортшколы.
Отмечается, что тагильская команда не имеет ни одного поражения за весь турнир.
Напомним, кикбоксеры из Нижнего Тагила завоевали призовые места на всероссийских соревнованиях среди юношей и девушек. В весовой категории до 42 килограмм все бои досрочно выиграла Елизавета Цыганова. Матвей Панарин завоевал «серебро», а Александр Дырнов — «бронзу».