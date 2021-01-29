Евгений Куйвашев определил обязанности своих заместителей

Губернатор Евгений Куйвашев указал, чем будут заниматься его заместители. Первый заместитель Александр Высокинский будет курировать Министерства экономики и Мининвестиций, производить оценку эффективности органов исполнительной власти, местного самоуправления. Кроме того, он будет заменять губернатора, когда тот отсутствует.