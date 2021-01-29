От коронавируса скончался народный артист СССР Василий Лановой

Причиной смерти актера стал коронавирус, пишет «РИА Новости». В начале января артиста и его жену Ирину Купченко госпитализировали с инфекцией. Накануне смерти состояние Ланового ухудшилось, его перевели в реанимацию.
Собянин выразил соболезнования родным и близким Ланового и назвал его «всенародно любимым актером».
Василий Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. Окончил факультет журналистики МГУ и Театральное училище имени Б. Щукина. Актер сыграл более 70 ролей в кино, среди картин «Алые паруса», «Семнадцать мгновений весны» и другие. Имеет множественные награды.
Напомним, 23 января в США на 88 году жизни умер всемирно известный журналист Ларри Кинг.