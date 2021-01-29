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В Екатеринбурге сеть H&M судится с ТЦ «Гринвич»

29 января 2021, 12:37
Фото: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге магазин H&M в торговом центре «Гринвич» закрыт четыре месяца.

В январе «Кит Екатеринбург» подал в суд на H& M с требованием взыскать долг по аренде в размере более трех миллионов рублей. Иски не были рассмотрены судом, из-за нарушений при составлении. Исправления необходимо предоставить суду в течение месяца с момента подачи, пишет 66.ru.

Подобные требование не первые. С H& M уже были взысканы в судебном порядке средства по арендной плате за март 2020 года.

Напомним, в декабре 2020 года «Эйч энд Эм Хеннес энд Мауриц» направила в суд два исковых заявления к «Управляющей компании ИТС-Групп». Юридический адрес последней совпадает с расположением ТЦ «Гринвич». Представители называют в качестве причины отсутствие электричества на арендуемой площади. В исковых заявлениях выдвигается требование об устранении нарушений, из-за который невозможно использовать арендуемое помещение.

В Екатеринбурге H&M судится с ТЦ «Гринвич» из-за отсутствия электричества в магазине
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В Екатеринбурге H&M судится с ТЦ «Гринвич» из-за отсутствия электричества в магазине
#ТРЦ Гринвич#Суд#Торговый центр#Екатеринбург#Общество
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