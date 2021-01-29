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В Нижнем Тагиле более 500 человек были эвакуированы из поликлиники на Липовом тракте

29 января 2021, 09:36
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
29 января в Нижнем Тагиле в поликлинике на Липовом тракте произошло задымление, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Сообщение на пульт диспетчеру поступило в 10.52. В электрощитке на последнем этаже четырехэтажного здания произошло короткое замыкание без последующего горения.

Из поликлиники было эвакуировано 530 человек, из них 300 пациентов. Пострадавших нет. Пожарные проверили и обследовали все помещения, после чего медучреждение возобновило работу.

К месту происшествия выезжали восемь единиц спецтехники и 42 человека личного состава.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Напомним, изначально очевидцы сообщили, что в поликлинике произошел пожар, а одна девушка застряла в лифте.

В Нижнем Тагиле в поликлинике на Липовом тракте произошел пожар
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