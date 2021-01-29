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В Нижнем Тагиле на капремонт в роддоме на Вагонке потрачено 130 миллионов рублей

29 января 2021, 08:37
Фото: пресс-служба ГБ №1
В Нижнем Тагиле основной этап работ по капремоту роддома на Вагонке, на который было потрачено 130 миллионов рублей, уже завершен. На второй этап потребуется около года и дополнительное финансирование.

Капитальный ремонт ведется в медучреждении с 2019 года. Изначально роддом на Вагонке планировали открыть в ноябре 2020 года, однако на текущий момент часть работ еще не проведена.

В ходе капитального ремонта роддома в Нижнем Тагиле произведена замена кровли, окон, утеплен фасад, выполнена внешняя и внутренняя отделка здания, отделка стен и потолков. Также произведена заменена всех инженерных сетей: канализации, водопровода, освещения, отопления, вентиляции. Выполнена установка палатной и охрано-пожарной сигнализации.

Во всех коридорах устроены специальные поручни для малоподвижных групп населения, а при входе в здание организован пандус. Основной этап ремонта закончил подрядчик «Стройинвест».

Закончены работы в подвале, на первом, третьем и четвертых этажах. Сейчас проводится капитальный ремонт шахт лифта и замена лифтового оборудования. В ближайшее время планируется провести аукцион по капитальному ремонту лестничных пролетов и второго этажа, на него средства еще не выделялись,рассказал редакции TagilCity.ru главврач ГБ №1 Александр Павловских.

Фото: пресс-служба ГБ №1

По его словам, сейчас заканчиваются проекто-сметные работы, затем документация будет направлена на госэкспертизу. После получения положительного заключения будут запрашиваться денежные средства в Министерство здравоохранения.

По оценкам специалистов, чтобы закончить ремонт необходимо около года, так как выделенный объем денежных средств не покрыл все необходимые затраты.

Также для ввода роддома в эксплуатацию необходимо провести подключение к наружным сетям коммуникаций и благоустроить территорию.

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