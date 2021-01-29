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В Серове полицейские поймали подозреваемого в массовых поджогах садовых домов

29 января 2021, 13:09
Фото: ГУ МВД по Свердловской области
В Серове задержан мужчина по подозрению в серии поджогов домов на территории садовых участков, сообщает ГУ МВД по Свердловской области.

Сообщения о пожарах поступали в декабре 2020 года и в январе 2021 года. Выезжавшие для тушения сотрудники МЧС назвали возможной причиной возгорания поджог.

Фото: ГУ МВД по Свердловской области

В ходе розыска полицейские проверили на причастность ранее судимых граждан, изъяли записи с ближайших камер видеонаблюдения.

Стражи порядка обнаружили подозреваемого в поселке Энергетиков. Он там проживал и был задержан полицейскими, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Мужчину 1984 года рождения доставили в отделение полиции. Он рассказал правоохранителям, что для поджогов выбирал случайные дома.

Гражданин уже был судим за вандализм, грабежи и кражи.

По факту поджогов заведены четыре уголовных дела по части 2 статьи 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества). Нарушителю грозит срок до пяти лет.

Напомним, 9 января неизвестные подожгли загородный клуб под Екатеринбургом. При пожаре пострадали кофейня и баня. Собственники говорят, что это уже не первый подобный случай.

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#Пожары в Свердловской области#Серов#Свердловская область#Подозреваемый#Задержание#Поджог#Происшествия
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