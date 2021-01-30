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Роскомнадзор потребовал мессенджер Telegram удалить персональные данные россиян

30 января 2021, 16:15
Фото: 1Mediainvest.ru
Роскомнадзор направил обращение организации-владельцу Telegram с требованием удалить персональные данные жителей России.

По информации Роскомнадзора, в мессенджере распространяются персональные данные жителей России.

Направлено обращение Telegram Group Inc. с требованием прекратить незаконные действия, передает Ура.ру сообщение ведомства.

В СМИ сообщалось о появившемся Telegram-канале, на котором в открытый доступ выкладываются персональные данные правоохранителей, обеспечивавших контроль за соблюдением общественного порядка во время несогласованных мероприятий 23 января. После появлении подобной информации в государственной думе заявили о недопустимости подобных публикаций.

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