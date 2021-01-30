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Свердловская полиция предупредила о возможных задержаниях на митингах

30 января 2021, 09:33
Фото: глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых
МВД Свердловской области предупреждает жителей региона об ответственности и возможных задержаниях за участие в несанкционированных митингах.

В связи с призывами в соцсетях к участию в несанкционированных мероприятиях, ГУ МВД России по Свердловской области официально предупреждает, что организация и участие в них влекут за собой ответственность, установленную законодательством РФ.

Попытки проведения несогласованных митингов и провокации со стороны участников будут пресекаться, так как это угрожает общественному порядку. Полиция будет принимать необходимые меры для обеспечения правопорядка, правонарушители будут привлекаться к ответственности, предусмотренной законом.

Несанкционированные акции на территориях, которые прилегают к зданиям органов государственной власти и экстренных оперативных служб, запрещены Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Также в регионе продолжают действовать ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса.

Напомним, в соцсетях появилась информация с призывами выйти на митинг в Нижнем Тагиле в поддержку оппозиционера Алексея Навального 31 января.

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