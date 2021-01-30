В Екатеринбурге двух участников митинга подозревают в нападении на полицейских

По версии следствия, 23 января 2021 года в Екатеринбурге двое подозреваемых применили насилие в отношении сотрудника отдела по охране общественного порядка и патрульного ППС. Действие происходило на территории сквера в центре города. Предполагается, что поступки были совершены умышленно, с целью воспрепятствовать деятельности полицейских по охране общественного порядка.
В отношении двух подозреваемых заведены уголовные дела по статье 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти). За нарушение закона по данной статье грозит до пяти лет тюрьмы.
Двое мужчин, 1997 и 1996 года рождения, принимали участие в несогласованном массовом мероприятии. В настоящий момент оба задержаны. Ведется сбор необходимых доказательств, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Напомним, в Нижнем Тагиле три человека были оштрафованы на 10 тысяч рублей за участие в несанкционированном массовом мероприятии 23 января.