В Нижнем Тагиле на улице Космонавтов Nissan снес ограждение и остался без колеса

Очевидцы сообщили о ДТП на улице Космонавтов в Нижнем Тагиле, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте».
На снимках видно, что автомобиль снес ограждение. От удара у него повреждена передняя часть — погнулся капот, крыло и отвалилось колесо.
В Отделе пропаганды ГИБДД редакции TagilCity.ru рассказали, что происшествие случилось 30 января в 00.20.
Водитель 1971 года рождения допустил наезд на препятствие. Транспортное средство получило механические повреждения, рассказали в ГИБДД.
По информации полицейских, в ДТП никто не пострадал.
Напомним, 26 января в Нижнем Тагиле водитель Hyudnai Elantra не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения. Там он столкнулся с «Мерседесом», который врезался в «Митсубиси паджеро». В аварии никто не пострадал.