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В Нижнем Тагиле на улице Космонавтов Nissan снес ограждение и остался без колеса

30 января 2021, 13:33
Фото: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле на Вые водитель Nissan повредил ограждение на улице Космонавтов. От удара у автомобиля отвалилось колесо.

Очевидцы сообщили о ДТП на улице Космонавтов в Нижнем Тагиле, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте».

Фото: «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте»

На снимках видно, что автомобиль снес ограждение. От удара у него повреждена передняя часть — погнулся капот, крыло и отвалилось колесо.

В Отделе пропаганды ГИБДД редакции TagilCity.ru рассказали, что происшествие случилось 30 января в 00.20.

Водитель 1971 года рождения допустил наезд на препятствие. Транспортное средство получило механические повреждения, рассказали в ГИБДД.

По информации полицейских, в ДТП никто не пострадал.

Напомним, 26 января в Нижнем Тагиле водитель Hyudnai Elantra не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения. Там он столкнулся с «Мерседесом», который врезался в «Митсубиси паджеро». В аварии никто не пострадал.

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