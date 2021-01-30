В Нижнем Тагиле на улице Космонавтов Nissan снес ограждение и остался без колеса

Напомним, 26 января в Нижнем Тагиле водитель Hyudnai Elantra не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения. Там он столкнулся с «Мерседесом», который врезался в «Митсубиси паджеро». В аварии никто не пострадал.