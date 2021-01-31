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Екатеринбурженка из ЛГБТ-сообщества снова не смогла отказаться от отчества

31 января 2021, 07:28
Фото: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге представительница ЛГБТ-сообщества в очередной раз не смогла отказаться от отчества.

В марте 2020 года девушка обратилась в ЗАГС с просьбой убрать из её документов отметку об отчестве и получила отказ, пишет E1.

Юрист ресурсного центра ЛГБТ Анна Плюснина попыталась помочь девушке и обжаловала решение отделения ЗАГС в сентябре 2020 года. Однако суд также отказал.

Тогда екатеринбурженка обратилась с апелляцией в Свердловский областной суд. 28 января 2021 года облсуд оставил без изменение решение предыдущей инстанции.

Юристы ресурсного центра не согласны с этим. Они настаивают, что Министерство юстиции РФ допускает отказ от отчества и намерены обжаловать решение Свердловского областного суда.

Напомним, 2 октября 2020 года сообщалось о PR-менеджере ресурсного центра ЛГБТ, изменившей в свидетельстве о рождении отчество на матчество. Женщина считает, что её мать принимала более активное участие в её рождении, чем папа, а отчество — это патриархальные традиции.

Екатеринбурженка поменяла в свидетельстве о рождении отчество на матчество
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