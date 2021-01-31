Екатеринбурженка из ЛГБТ-сообщества снова не смогла отказаться от отчества

Напомним, 2 октября 2020 года сообщалось о PR-менеджере ресурсного центра ЛГБТ, изменившей в свидетельстве о рождении отчество на матчество. Женщина считает, что её мать принимала более активное участие в её рождении, чем папа, а отчество — это патриархальные традиции.