На Урале женщине грозит два года тюрьмы за ложное обвинение родного сына в краже

28 декабря 2020 года жительница поселка Лобва под Серовом написала участковому заявление на собственного сына. Она обвинила родственника в краже сумки и денег. Правоохранитель предупредил свердловчанку об ответственности за дачу ложных показаний, однако это не остановило местную жительницу.
Полицейские проверили заявление жительницы Свердловской области. Факт кражи не подтвердился и в отношении заявительницы было заведено уголовное дело по части 1 статьи 306 УК РФ (Заведомо ложный донос).
Жительница призналась в содеянном. Материалы дела были переданы на рассмотрение в суд. Женщине грозит до двух лет лишения свободы.
Напомним, 18 января стало известно о жительнице Нижнего Тагила, получившей 12 тысяч штрафа за ложный донос на соседей по садовому товариществу. Она заявила полицейским, что жители соседнего участка занимаются распространением наркотиков.