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На Урале женщине грозит два года тюрьмы за ложное обвинение родного сына в краже

31 января 2021, 07:06
Фото: 1Mediainvest.ru
В Свердловской области завели уголовное дело на мать, написавшей ложное заявление в полицию на своего сына, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.

28 декабря 2020 года жительница поселка Лобва под Серовом написала участковому заявление на собственного сына. Она обвинила родственника в краже сумки и денег. Правоохранитель предупредил свердловчанку об ответственности за дачу ложных показаний, однако это не остановило местную жительницу.

Полицейские проверили заявление жительницы Свердловской области. Факт кражи не подтвердился и в отношении заявительницы было заведено уголовное дело по части 1 статьи 306 УК РФ (Заведомо ложный донос).

Жительница призналась в содеянном. Материалы дела были переданы на рассмотрение в суд. Женщине грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, 18 января стало известно о жительнице Нижнего Тагила, получившей 12 тысяч штрафа за ложный донос на соседей по садовому товариществу. Она заявила полицейским, что жители соседнего участка занимаются распространением наркотиков.

Тагильчанка получила штраф 12 тысяч за ложный донос на соседей о торговле наркотиками
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#Суд#Уголовное дело#Новая ляля#Серов#Ложный донос#Свердловская область#Полиция#Происшествия
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