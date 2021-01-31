Под Нижним Тагилом дайверы погрузились в затопленный карьер

Для погружения в зимних условиях, на поверхности льда делается специальной отверстие — майна. Из-за низкой температуры воды, которая достигает +2 градусов, аквалангистам приходится надевать специальное снаряжение и хорошо утепляться. В воде можно провести не более полутора часов, пишет E1.
В карьере Лазурный под Нижним Тагилом ныряльщиков привлекает прозрачность воды. Во время погружения они засняли размещенные там самолет, мотоцикл и другие вещи. Один из дайверов сфотографировался с новогодней елкой.
Погрузиться под лед может лишь человек, который прошел несколько специализированных курсов. При видимости в 30 метров, аквалангист получает возможность сделать красивые фотографии.