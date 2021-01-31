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Под Нижним Тагилом дайверы погрузились в затопленный карьер

31 января 2021, 13:40
Фото: delphel в Instagram
В карьере Лазурный под Нижним Тагилом дайверы устроили подледное погружение.

Для погружения в зимних условиях, на поверхности льда делается специальной отверстие — майна. Из-за низкой температуры воды, которая достигает +2 градусов, аквалангистам приходится надевать специальное снаряжение и хорошо утепляться. В воде можно провести не более полутора часов, пишет E1.

В карьере Лазурный под Нижним Тагилом ныряльщиков привлекает прозрачность воды. Во время погружения они засняли размещенные там самолет, мотоцикл и другие вещи. Один из дайверов сфотографировался с новогодней елкой.

Фото: delphel в Instagram

Погрузиться под лед может лишь человек, который прошел несколько специализированных курсов. При видимости в 30 метров, аквалангист получает возможность сделать красивые фотографии.

#Карьер#Погружение#Водолаз#Нижний Тагил#Общество
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