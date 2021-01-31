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«Сходка» водителей и несанкционированные митинги. Итоги дня в Свердловской области

31 января 2021, 14:18
Фото: 1mediainvest.ru
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 31 января.

В Екатеринбурге автолюбители встретились на проспекте Ленина и образовали пробку. По словам организаторов, цели создавать помехи другим машинам у участников встречи не было, поскольку они раз в полугодие устраивают аналогичные «сходки». По дороге к зданию Уральского федерального университета колона машин несколько раз останавливалась, чтобы сгруппироваться. Последняя остановка и стала причиной образования пробки. Сотрудники ГИБДД массово оштрафовали участников автоколонны.

В Екатеринбурге создавших пробку на Ленина автолюбителей массово оштрафовали
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В Екатеринбурге представительница ЛГБТ-сообщества вновь не смогла отказаться от отчества. В марте 2020 году девушка пришла в ЗАГС и попросила убрать из её документов отметку об отчестве, однако получила отказ. После неудачной попытки юриста ресурсного центра ЛГБТ Анны Плюсниной обжаловала решение, екатеринбурженка обратилась с апелляцией в Свердловский областной суд, который оставил без изменений решение предыдущей инстанции.

Екатеринбурженка из ЛГБТ-сообщества снова не смогла отказаться от отчества
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В Нижнем Тагиле и в Екатеринбурге прошли несанкционированные митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Тагильчане собрались у здания цирка на улице Горошникова в центре города. После они направились к театру Драмы, где водили хоровод и скандировали лозунги. В результате на несанкционированное мероприятие пришло около 150 тагильчан. В ходе протеста начались задержания: по словам очевидцев, сотрудники правоохранительных органов отводили митингующих в полицейские автобусы.

В Нижнем Тагиле около 150 человек приняли участие в несанкционированном митинге
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В Свердловской области за прошедшие сутки зарегистрировано 352 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом, количество заболевших приближается к 70,5 тысячам. За прошедшие сутки от коронавируса скончались 14 свердловчан. Общее количество смертей в области достигло 2 034 человек. В России за минувшие 24 часа выявлено 18 359 случаев заболевания. За время пандемии на территории страны умерли 73 182 человека, из них 485 — за последние 24 часа.

В Свердловской области за сутки выявлено 352 новых случая COVID-19
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#Екатеринбург#Свердловская область#Общество#Итоги
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