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Ученые из США выявили круг пациентов с длительным наличием антител к COVID-19

31 января 2021, 15:13
Фото: pixabay.com
Американские ученые рассказали, у каких переболевших долго сохраняются антитела к коронавирусной инфекции.

Исследование проводилось специалистами Центра женского здоровья им. Бригама. Они отобрали 92 человека, согласившихся принять участие в исследовании. Каждый из добровольцев переболел коронавирусной инфекцией. Они находились под длительным наблюдением, пишет «Московский Комсомолец».

Исследование показало, что пациенты, у которых коронавирусная инфекция протекла быстрее всего, сохранили антитела на первоначальном уровне. У остальных полностью пропал иммунитет к вирусу в течение трех-четырех месяцев.

В процентном соотношении, лишь 20% испытуемых сохранили антитела к COVID-19.

Напомним, редакцией TagilCity.ru был опубликован материал, о том как правильно сдать и понять результаты теста на антитела к коронавирусу.

«Я заболел?»: Как правильно сдать и расшифровать тест на антитела к COVID-19
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#Исследование#Антитела#США#Коронавирус#Здоровье
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