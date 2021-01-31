Ученые из США выявили круг пациентов с длительным наличием антител к COVID-19

Исследование проводилось специалистами Центра женского здоровья им. Бригама. Они отобрали 92 человека, согласившихся принять участие в исследовании. Каждый из добровольцев переболел коронавирусной инфекцией. Они находились под длительным наблюдением, пишет «Московский Комсомолец».
Исследование показало, что пациенты, у которых коронавирусная инфекция протекла быстрее всего, сохранили антитела на первоначальном уровне. У остальных полностью пропал иммунитет к вирусу в течение трех-четырех месяцев.
В процентном соотношении, лишь 20% испытуемых сохранили антитела к COVID-19.
Напомним, редакцией TagilCity.ru был опубликован материал, о том как правильно сдать и понять результаты теста на антитела к коронавирусу.