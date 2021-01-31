Уроженец Екатеринбурга удостоен Демидовской премии

Демидовскую премию получит уроженец Екатеринбурга Леопольд Леонтьев. Он заслужил её в номинации «Металлургия». Леопольд трудится в должности главного научного сотрудника Института металлургии УрО РАН. Ему принадлежит более 120 патентов и изобретений. Имеет более 500 научных публикаций.