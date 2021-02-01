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Хабаровский губернатор сдал кровь для пациентов с ковидом

1 февраля 2021, 10:55
Фото: фрагмент видео YouTube
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев снова сдал кровь на антиковидную плазму. Вместе с ним в донорских пунктах побывали игроки «Амура» и чиновники краевой администрации.

Согласно данным медиков, в Хабаровском крае лечение коронавирусной инфекции путем введения плазмы из крови выздоровевших пациентов получили более 60 человек. Данный метод лечения используют врачи больниц Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. На данный момент в хранилищах станции переливания крови краевого центра имеется 420 доз препарата. Однако медики стараются постоянно пополнять и увеличивать запас, для этого и нужна донорская программа, пишет todaykhv.ru.

Как сообщили в Минздраве региона, кровь берется только у лиц, имеющих определенные антитела. Они образуются только у тех, кто уже перенес коронавирус, и у тех, кто поставил прививку. К слову, Михаил Дегтярев уже второй раз сдает кровь, так как привился еще летом. Он участвовал в добровольной программе тестирования отечественной вакцины «Спутник V», поэтому прививку ему сделали еще летом 2020 года.

По словам Дегтярева, донорство всегда было почетным занятием, а в сложившихся условиях оно приобрело еще более глубокий смысл. Плазма с антителами спасла многие жизни.

Кроме привлечения доноров из переболевшей коронавирусной инфекцией части населения в крае ведется активная популяризация вакцинации. Медики сообщают, что в регионе уже привиты примерно 13 000 человек. В ближайшее время край получит большую партию еще одной российской вакцины «Гам-КОВИД-Вак».

#Общество
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