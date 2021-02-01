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Продление самоизоляции и простреленная нога. Итоги дня в Свердловской области

1 февраля 2021, 15:09
Фото: 1Mediainvest.ru
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 1 февраля.

Губернатор Свердловской области продлил действие коронавирусных ограничений. Продолжится режим самоизоляции для жителей региона старше 65 лет. Остаются обязательными соблюдение масочного режима и социальной дистанции. Остались неизменными часы работы заведений общепита — с 06.00 до 23.00. Кроме того, губернатор разрешил работу учреждений дополнительного образования.

Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции для свердловчан старше 65 лет
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В селе Туринского района Свердловской области инспектор ГИБДД прострелил ногу пассажиру остановленного полицейскими автомобиля. Это произошло из-за оказанного сопротивления сотрудникам полиции. Инспекторы обнаружили, что у управлявшего иномаркой отсутствует водительское удостоверение и имеются признаки опьянения. После этого водитель выбросил ключи и начал убегать. Правоохранители догнали подозреваемого, но тут вмешался пассажир и устроил драку с полицейскими. Один из сотрудников ГИБДД пять раз выстрелил в воздух, чтобы предупредить о применении оружие, но это не остановило мужчин. Тогда инспектор выстрелил в ногу пассажиру автомобиля. Пуля прошла мягкие ткани ноги насквозь. Подозреваемых задержали и возбудили уголовное дело за нападение на представителей власти.

Сначала стрелял в воздух: уральский инспектор ГИБДД прострелил ногу пассажиру машины
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В Нижнем Тагиле суд присяжных заседателей оправдал мужчину, ранее осужденного за убийство. В 2018 году произошла массовая драка в селе Петрокаменское, в ходе которой 18-летний молодой человек получил удар и в последствии скончался. Мужчину приговорили на основании записи видеокамеры, материалы с которой были невысокого качества. Присяжные затруднились определить по кадрам причастность к преступлению осужденного мужчины и вынесли оправдательный приговор.

В Нижнем Тагиле суд присяжных оправдал осужденного за убийство мужчину
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МЧС объявило в Свердловской области штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, 2 февраля в регионе ожидается ветер до 18 метров в секунду. Спасатели предупредили жителей, чтобы не выезжали на автомобилях без крайней необходимости. Свердловчанам посоветовали держать свои мобильные телефоны держали заряженными, чтобы в случае необходимости была возможность обратиться в экстренные службы.

На Урале из-за урагана МЧС объявило штормовое предупреждение
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#Свердловская область#Нижний Тагил#Общество#Итоги
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