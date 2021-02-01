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Суд арестовал кандидата на пост мэра Екатеринбурга из-за участия в незаконном митинге

1 февраля 2021, 17:07
Фото: 1mediainvest.ru
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга на 30 суток арестовал кандидата в мэры города Сергея Тиунова из-за участия в несанкционированном митинге.

Общественника признали виновным по статье 20.2 КоАП (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), сообщает Znak со ссылкой на трансляцию на сайте суда.

Сотрудники правоохранительных органов задержали Тиунова на несанкционированном митинге в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Общественника доставили в отделе полиции № 5, где он провел ночь.

1 февраля Сергей Тиунов планировал проходить собеседование на пост главы Екатеринбурга, однако не пришел на заседание, поскольку считался задержанным.

Напомним, ранее Сергей Тиунов предложил горожанам массово участвовать в конкурсе на выборы мэра Екатеринбурга. Он считает, что комиссия должна быть завалена заявлениями. Это поможет выразить возмущение властями.

На участие в конкурсе на пост мэра Екатеринбурга поступила четвертая заявка
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