В свердловском СК рассказали о причинах стрельбы инспектора ГИБДД в пассажира

Не имея другого выхода, один из инспекторов достал табельное оружие и выстрелил в воздух, предупреждая дебоширов прекратить насилие. Первый выстрел не возымел действия, тогда полицейский еще четыре раза выпустил пули в воздух, однако это не действовало на подозреваемых. Тогда страж порядка совершил выстрел в ногу пассажиру остановленного автомобиля. Пуля прошла сквозь мягкие ткани. После ранения, пострадавшему была оказана первая медицинская помощь.