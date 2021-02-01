В Свердловской области инспекторы ГИБДД предотвратили взрыв и спасли женщину из огня

Стражи порядка помогли старушке покинуть помещение. Затем они осмотрели дом и увидели газовый баллон. Они вынесли его из загоревшегося помещения. Потом патрульные сообщили о пожаре соседям и помогли вынести газовый баллон из их жилища. После полицейские направились регулировать движение на подъезде к загоревшемуся дому, чтобы обеспечить проезд пожарным.