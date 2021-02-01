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В Свердловской области инспекторы ГИБДД предотвратили взрыв и спасли женщину из огня

1 февраля 2021, 10:21
Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области
В Свердловской области сотрудники ГИБДД вывели женщину из пожара и предотвратили взрыв баллона с газом, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

1 февраля в 05.00, во время патрулирования поселка Белоярский, инспекторы ГИБДД заметили пожар в частном жилом доме на улице Ленина.

Сообщив спасателям, полицейские направились на помощь. Они стучали в дверь, но им не открывали. Тогда они приняли решение выбить замок. На шум вышла 68-летняя владелица дома. Она крепко спала и узнала о возгорании от сотрудников ГИБДД.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

Стражи порядка помогли старушке покинуть помещение. Затем они осмотрели дом и увидели газовый баллон. Они вынесли его из загоревшегося помещения. Потом патрульные сообщили о пожаре соседям и помогли вынести газовый баллон из их жилища. После полицейские направились регулировать движение на подъезде к загоревшемуся дому, чтобы обеспечить проезд пожарным.

На данный момент службами устанавливаются причины возгорания.

Напомним, 20 января стало известно о спасении водителя сотрудниками ГИБДД. Управлявшему автомобилем «НИВА» стало плохо в дороге, он остановился и открыл окна. Это заметили патрульные и поспешили узнать, что произошло. Они доставили мужчину в больницу, где ему помогли врачи. Пострадавший рассказал, что страдает от гипертонии.

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