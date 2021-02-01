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В Свердловской области назначен врио председателя Арбитражного суда

1 февраля 2021, 06:48
Фото: 1mediainvest.ru
Со 2 февраля исполняющим обязанности председателя Арбитражного суда Свердловской области станет Станислав Сидоркин. Сейчас он является зампредседателя суда.

Сидоркин возглавит ведомство до официального назначения нового главы, пишет Znak со ссылкой на пресс-службу арбитража.

Светлана Цветкова подала заявление об отставке в октябре 2020 года. 1 февраля будет ее последний рабочий день в должности председателя.

Станислав Сидоркин считается возможным преемником Цветковой. Он работает в Арбитражном суде Свердловской области с декабря 2018 года. До этого Сидоркин много лет работал в Свердловском областном суде.

Напомним, Цветкова подала в отставку по собственному желанию, она была переизбрана на должность в 2017 году на шесть лет.

Подавшая в отставку судья свердловского арбитража останется в должности
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