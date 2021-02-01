Владимир Путин подписал указ о выплатах почти 70 тысяч рублей новой категории россиян

Отмечается, что выплата будет предоставлена в случае освобождения от военных обязанностей и нахождения в стационаре из-за развития у медицинского работника полученных при исполнении обязанностей осложнений, вызванных коронавирусом и повлекших временную нетрудоспособность, однако не приведших к инвалидности.