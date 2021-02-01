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Владимир Путин подписал указ о выплатах почти 70 тысяч рублей новой категории россиян

1 февраля 2021, 15:46
Фото: 1mediainvest.ru
Сегодня президент России Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах некоторым россиянам. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Выплаты в размере 68 811 рублей получат медики из числа военных, а также сотрудники МВД и ФСИН, которые работали с «ковидными» больными. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Данное решение было принято «в целях обеспечения дополнительных государственных гарантий отдельным категориям граждан».

Денежные средства получат медики, оказывающие помощь больным COVID-19, и помогающие тем пациентам, у которых подозревается данная инфекция. Лица, которые осуществляют транспортировку пациентов к месту оказания медпомощи, также имеют права получить выплаты. Также выплаты будут перечислены сотрудникам федеральной противопожарной службы и сотрудникам войск национальной гвардии РФ.

Отмечается, что выплата будет предоставлена в случае освобождения от военных обязанностей и нахождения в стационаре из-за развития у медицинского работника полученных при исполнении обязанностей осложнений, вызванных коронавирусом и повлекших временную нетрудоспособность, однако не приведших к инвалидности.

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#Россия#Выплаты#Владимир Путин#Коронавирус#Общество
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