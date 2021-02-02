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Администрация Екатеринбурга подала в суд на Минобороны РФ из-за земельного участка

2 февраля 2021, 16:35
Фото: 1mediainvest.ru
Свердловский арбитражный суд получил иск от мэрии Екатеринбурга к Министерству обороны России из-за земельного участка, говорится в картотеке арбитражных дел.

Отмечается, что суд постановил возбудить производство по делу. Предварительное заседание назначено на 24 февраля.

В качестве третьих лиц по делу привлечены: МУП «Водоканал» Екатеринбурга, Приволжско-Уральское территориальное управление имущественных отношений Министерства обороны РФ и управление Росимущества Свердловской области.

Екатеринбургская администрация требует, чтобы право собственности на земельный участок, на котором находятся технические объекты «Водоканала», признали в судебном порядке.

Когда-то этот участок земли принадлежал военным. Сейчас оформляется право собственности на муниципалитет,рассказали Ура.ру в мэрии.

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#Суд#Екатеринбург#Земельный участок#Минобороны россии#Мэрия#Новости УрФО#Происшествия
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