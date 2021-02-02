Администрация Екатеринбурга подала в суд на Минобороны РФ из-за земельного участка

Отмечается, что суд постановил возбудить производство по делу. Предварительное заседание назначено на 24 февраля.
В качестве третьих лиц по делу привлечены: МУП «Водоканал» Екатеринбурга, Приволжско-Уральское территориальное управление имущественных отношений Министерства обороны РФ и управление Росимущества Свердловской области.
Екатеринбургская администрация требует, чтобы право собственности на земельный участок, на котором находятся технические объекты «Водоканала», признали в судебном порядке.
Когда-то этот участок земли принадлежал военным. Сейчас оформляется право собственности на муниципалитет,рассказали Ура.ру в мэрии.