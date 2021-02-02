Нижний Тагил вошел в ТОП-5 самых финансово грамотных городов Свердловской области

Среди вопросов, на которые отвечали свердловчане — как рассчитать банковский процент по кредиту; в каких активах наименее рискованно разместить свободную сумму денег и многие другие. Наиболее грамотными с позиции сбережения оказались люди от 17 до 24 лет.