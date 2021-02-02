Оппозиционеру Навальному суд может заменить условный срок наказания на реальный

В августе 2020 года была изменена мера пресечения для четверых осужденных за обрушение крыши на машиностроительном заводе имени Калинина в Екатеринбурге в 2016 году. При этом погибли четверо рабочих и 16 пострадали. В апреле прошлого года суд назначил обвиняемым условные сроки, при этом трое из них были освобождены от наказания за истечением срока давности. После апелляции прокуратуры все четверо будут отбывают срок в колонии-поселении.