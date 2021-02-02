TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Суд оставил убийцу тагильской модели Дмитрия Лошагина в колонии

2 февраля 2021, 09:34
Фото: 1mediainvest.ru
Фотограф Дмитрий Лошагин, который убил тагильскую модель Юлию Прокопьеву, останется в колонии по решению суда.

В декабре прошлого года Чкаловский районный суд Екатеринбурга разрешил выпустить Лошагина из колонии, реальный срок ему заменили на ограничение свободы. Однако потерпевшая сторона подала апелляцию.

Прокурор отметил, что в 2018 году у фотографа были дисциплинарные взыскания во время отбывания срока в колонии, он не признал свою вину. Также оставить в колонии убийцу попросила мать погибшей Светлана Рябова.

Заглаживание вины выплатой компенсации морального вреда не означает, что Лошагин исправился. Я помню, как они жили, Лошагин — это страшный человек,цитирует женщину Е1.

Адвокат фотографа на суде предоставил документы о том, что был возмещен моральный вред потерпевшим.

Изучив все документы, судья Жанна Засыпкина отказалась выпускать фотографа на волю. Решение вступило в силу с момента оглашения и может быть обжаловано в кассационном порядке.

Напомним, Дмитрий Лошагин был приговорен к 9 годам и 10 месяцам за убийство тагильской фотомодели Юлии Прокопьевой.

Убийца тагильской фотомодели Лошагин отказался от присутствия на суде
Узнать подробнее

Материалы по теме
На Урале прокуратура подала апелляцию на решение суда отпустить Лошагина из тюрьмыСмягчение приговора фотографу Лошагину за убийство тагильчанки рассмотрят в судеУбийца тагильской фотомодели Лошагин отказался от присутствия на суде
#Суд#Екатеринбург#Лошагин#Апелляция#Исправительная колония#Нижний Тагил#Новости УрФО#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14