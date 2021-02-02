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Трудовых мигрантов на Урал начнут пускать по запросам работодателей

2 февраля 2021, 09:13
Фото: 1Mediainvest.ru
Трудовых мигрантов на территорию Свердловской области начнут пускать только после того, как работодатель сделает предварительный запрос.

Новый алгоритм работы обсуждался в рамках встречи заместителя губернатора региона Олега Чемезова, министра международных и внешнеэкономических связей региона Василия Козлова, генерального консула Узбекистана в Екатеринбурге Абдусалома Хатамова, директора департамента по труду и занятости населения Дмитрия Антонова и руководителей трех регионов Узбекистана — Андижанской, Наманганской и Ферганской областей, сообщает департамент информполитики региона.

Новая система предполагает, что работодателям нужно будет составить список вакансий, на которые они готовы принимать мигрантов и передавать их в уполномоченные агентства Узбекистана. Уже там будет проводиться конкурсный отбор кандидатов.

Отмечается, что особое внимание будет уделяться соблюдению эпидемиологических требований при пересечении границы.

Ранее стало известно, что поток мигрантов в Свердловскую область из-за пандемии коронавируса сократился.

На Урале из-за пандемии COVID-19 поток мигрантов сократился почти в четыре раза
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#Мигрант#Свердловская область#Трудовые мигранты#Общество
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