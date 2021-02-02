Убийца тагильской фотомодели Лошагин отказался от присутствия на суде

Рассмотрение апелляции без явки Лошагина возможно, так как он выразил такое желание, при этом есть все соответствующие документы, пояснил Ура.ру адвокат Лашин. Он отметил, что фотограф погасил все исполнительные сборы в пользу потерпевших, значит встал на путь исправления. Сумма компенсации составила 2,3 миллиона рублей. Документы не были представлены в суд первой инстанции, так как выплата произошла в 2021 году.