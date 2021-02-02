В Свердловской области число заболевших коронавирусом превысило 71 тысячу человек

Больше всего случаев инфицирования за сутки зарегистрировано в Екатеринбурге — 80. Кроме того, коронавирус зафиксирован у жителей Артемовского, Асбестовского, и Ачитского городских округов, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Берёзовского, Богдановича, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Синячихи, Верхней Туры, Верхотурья, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Нижнего Тагила, Невьянска, Нижнетуринского и Нижнесергинского районов, Новой Ляли, Первоуральска, Ревды, Североуральска, Серова, Сосьвы, Таборинского района, Тавдинского, Талицкого и Туринского городских округов.