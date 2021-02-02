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В Свердловской области посчитан прожиточный минимум на 2021 год

2 февраля 2021, 06:51
Фото: 1Mediainvest.ru
В Свердловской области в связи с новым федеральным законом планируется установить прожиточный минимум на весь 2021 год. Уже посчитана примерная сумма.

Согласно проекту постановления правительства региона, прожиточный минимум составит 11 386 рублей в месяц. При этом для трудоспособного населения он увеличится до 12 135 рублей, для пенсионеров до 9521 рубля, для детей до 12 117 рублей.

Данные суммы превышают те, что были установлены во втором полугодии 2020 года.

В пояснениях на сайте регионального министерства экономики уточняется, что с 2021 года прожиточный минимум устанавливается на год, исходя из среднедушевого дохода в целом по стране. Регионы данную величину будут применять для установления своих минимумов.

#Прожиточный минимум#Экономика#Свердловская область
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