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В Свердловской области вновь выросла заболеваемость ОРВИ

2 февраля 2021, 07:10
Фото: pixabay.com
В Свердловской области выросла заболеваемость ОРВИ. За неделю с 25 по 31 января зарегистрировано 29 323 случая заражения.

Данный показатель выше уровня эпидемиологического порога по совокупному населению на 10,6% и выше предыдущей недели на 9,6%, сообщает Управление Роспотребнадзора региона.

Подобная ситуация наблюдается в Екатеринбурге. Там за прошедшую неделю выявлено 14 017 случаев заболевания ОРВИ. Это на 15,3% выше предыдущей недели. Однако эпидемиологический порог в городе не считается превышенным.

Среди неблагополучных муниципалитетов, где заболеваемость выше в 1,5 раза, чем в среднем по области, выделяются Богданович, Режевской, Талицкий и Туринский городские округа.

#Заболеваемость#Свердловская область#ОРВИ#Здоровье
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