“Единая Россия” проконтролирует строительство ФОКОТов с помощью цифрового сервиса

Как пишет nashgorod.ru, по словам врио замсекретаря генсовета «Единой России» Дмитрия Кобылкина, каждый объект будут контролировать отдельные депутаты ГД РФ и местных парламентов от ЕР. Они смогут проверять процесс строительства спортобъектов и докладывать о нем жителям. Он также отметил, что депутаты смогут выезжать на стройки вместе с гражданами и встречаться там с представителями подрядчиков для решения возникающих проблем. Кобылкин добавил, что застройщики будут выбираться путем конкурсного отбора, чтобы люди могли не сомневаться в качестве и скорости работ.