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На Урале директор инвестиционной компании был задержан с галлюциногенными грибами

3 февраля 2021, 06:35
Фото: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге полицейские изъяли у директора одной из инвестиционных компаний города галлюциногенные грибы, сообщает ГУ МВД России по Свердловской области.

29 января на территории лесопарковой зоны в районе улицы Папанина сотрудники отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков совместно с коллегами из отделов полиции задержали мужчину 1981 года рождения.

При досмотре в присутствии понятых у задержанного были обнаружены и изъяты 14,59 грамма грибов, предположительно, содержащие наркотическое вещество. Экспертиза установила, что в грибах содержится психотропное вещество. Предположительно, мужчина приобрел наркотик для личного использования, без цели сбыта.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовного дело за незаконное приобретение, хранение, перевозку психотропных веществ или их аналогов (ч. 1 ст. 228 УК РФ), ему грозит до трех лет лишения свободы. До решения суда он будет находиться под подпиской о невыезде.

Напомним, в Нижнем Тагиле в конце января полицейские обнаружили плантацию конопли в гараже у жителя поселка Сухоложский.

В Нижнем Тагиле правоохранители «накрыли» плантацию конопли в гараже на Сухоложском
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#Наркотики#Екатеринбург#Грибы#Свердловская область#Полиция#Новости УрФО#Происшествия
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