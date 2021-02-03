На Урале директор инвестиционной компании был задержан с галлюциногенными грибами

В отношении подозреваемого возбуждено уголовного дело за незаконное приобретение, хранение, перевозку психотропных веществ или их аналогов (ч. 1 ст. 228 УК РФ), ему грозит до трех лет лишения свободы. До решения суда он будет находиться под подпиской о невыезде.