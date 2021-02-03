На Урале полицейские прокомментировали нападение пьяного мужчины на медика скорой

Напомним, 2 февраля около 21.00 в «скорую» позвонил мужчина и сообщил, что увидел, как прохожему стало плохо посреди улицы. Медики подобрали мужчину с признаками опьянения и повезли его в ЦГБ № 20. По дороге мужчина уснул, но в какой-то момент очнулся и ударил медика, а затем попытался сбежать. Скрыться ему не удалось, а у 48-летней женщины диагностировали контузию правого глаза. Ей потребуется больничный на три недели.