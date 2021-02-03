Навальный на «Четвертом» и кандидаты в мэры. Итоги дня в Свердловской области

В Свердловской области за прошедшие сутки выявлено 334 новых случая COVID-19, из них 15 — в Нижнем Тагиле. В общей сложности в регионе коронавирус диагностирован у 71 479 человек, из которых 4 303 — тагильчане. За период со 2 по 3 февраля на Среднем Урале 337 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 152 подключены к аппаратам ИВЛ. За время пандемии в регионе зафиксировано 2 079 летальных случаев, из них 16 — за минувшие 24 часа.