Названы любимые интернет-ресурсы жителей Свердловской области

Каждый пятый житель Свердловской области для того, чтобы выйти в интернет, использует смартфон Samsung, каждый шестой — Huawei и лишь каждый восьмой — Apple. Однако свердловчане занимают второе место по числу «яблочных» телефонов в сети. Первое место у жителей Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, а третье — у тюменцев.