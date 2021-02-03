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После оглашения приговора Навальному в России было задержано более тысячи человек

3 февраля 2021, 03:28
Фото: личная страница Алексея Навального в Instagram
2 февраля после замены оппозиционеру Алексею Навальному условного срока на реальный на митингах было задержано 1216 человек в 10 городах России.

В Москве был задержан 981 сторонник Навального, два — в Челябинске, сообщает «ОВД-Инфо».

В Москве митингующие объявили об акции протеста на Манежной площади спустя несколько минут после вынесения приговора оппозиционеру. Силовики заранее перекрыли подступы к площади.

Протестующие разделились на три группы. Первая ушла переулками в сторону Пушкинской улицы, вторая осталась на улице Тверской, третьих полицейские и Росгвардия оттеснили в сторону Лубянки и Кузнецкого моста.

Отмечается, что в Москве и Санкт-Петербурге силовики проводили довольно жесткие задержания с применением дубинок. Среди задержанных были журналисты.

Напомним, вчера Симоновский районный суд Москвы заменил Навальному условный срок наказания на реальный. Его приговорили трем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима без учета проведенного года под домашним арестом. Таким образом Навальный проведет в колонии два года и восемь месяцев. Также он должен выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.

Мосгорсуд приговорил оппозиционера Алексея Навального к 3,5 годам лишения свободы
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