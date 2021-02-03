После оглашения приговора Навальному в России было задержано более тысячи человек

Напомним, вчера Симоновский районный суд Москвы заменил Навальному условный срок наказания на реальный. Его приговорили трем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима без учета проведенного года под домашним арестом. Таким образом Навальный проведет в колонии два года и восемь месяцев. Также он должен выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.