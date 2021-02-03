Система «Умный лес» поможет Пермскому региону сохранить лесной комплекс

В 2011 году ООО «Уралбумага» по условиям инвестпроекта подписало договор аренды участков земли на 49 лет в десяти лесничествах Прикамья, в том числе в Добрянском. Именно здесь ГП ПЦБК запустила цифровизацию процессов управления лесной отраслью. Местные власти выступили в поддержку опыта компании и создали систему «Умный лес». Последняя может отслеживать заготовки древесины с помощью беспилотников и получаемых со спутников данных. В скорой перспективе она начнет работу по всей территории региона.