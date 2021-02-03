Свердловскстат: в регионе в два раза увеличилась убыль населения

По опубликованным данным, с января по ноябрь 2020 года число умерших на 47,9% превысило число родившихся, тогда как за тот же период 2019 года показатель составил 24,1%. Родилось в январе–ноябре прошлого года 40 166 младенцев, что на 2 484 человека меньше, чем за период 2019 года. Умерло в этом периоде 59 399 человек, тогда как с января по ноябрь 2019 года скончалось 52 913 жителей региона.