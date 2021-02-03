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«Уральский Халк» Иван Штырков подписал контракт с лигой АСА

3 февраля 2021, 09:12
Фото: ТК "ОТВ"
Уральский боец Иван Штырков из Екатеринбурга, известный как «Уральский Халк», подписал контракт с лигой ACA на три боя.

Штырков состоит в команде «Архангел Михаил». Приглашение он получил после боя с тагильчанином Магомедом Исмаиловым, сообщает ТК «ОТВ».

Дата ближайшего поединка пока не назначена. Боец будет выступать в полутяжёлом дивизионе до 93 килограмм. Сейчас в активе Штыркова 17 побед, два поражения и одна ничья.

ACA ММА входит в тройку лучших лиг мира, она уступает по уровню и количеству бойцов только UFC.

Напомним, в декабре 2020 года уроженец Нижнего Тагила Магомед Исмаилов победил «Уральского Халка» на бое лиги АСА, который проходил в Москве.

Тагильчанин Магомед Исмаилов победил «Уральского Халка»
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