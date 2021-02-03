В Екатеринбурге пьяный пациент избил фельдшера скорой помощи

По словам бригады, несмотря на то, что мужчина был сильно пьян, он был чисто одет и подстрижен. Медики повезли его в ЦГБ № 20. В машине скорой помощи он на какое-то время уснул. После пробуждения мужчина ударил по голове одного из фельдшеров, открыл дверь, выскочил и хотел убежать. Из-за опьянения он не смог этого сделать, так как еле держался на ногах. Водитель бригады помог задержать его. На место происшествия вызвали сотрудников полиции.