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В Нижнем Тагиле из фуры «Магнита» на припаркованную иномарку выпала тележка

3 февраля 2021, 15:41
Фото: ОД «Тагил без ям»
В Нижнем Тагиле у «Магнита» на улице Пархоменко при разгрузке фуры выпала тележка и разбила припаркованный автомобиль.

Фото: ОД «Тагил без ям»

Инцидент произошел 31 января. При разгрузке товара в магазин «Магнит» в центре города из кузова грузовика выпала тележка и повредила припаркованную иномарку, сообщается в группе «Од Тагил без ям» во «Вконтакте».

Сотрудник магазина осуществлял выгрузку товаров. Он не смог удержать тележку и она упала на стоявший рядом автомобиль, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе «Магнита».

Представители магазина уточнили, что водитель транспортного средства вызвал сотрудников ГИБДД, которые составили акт.

В пресс-службе отметили, что водитель иномарки не имеет претензий к сотруднику магазина.

В Нижнем Тагиле фура «Магнита» врезалась в жилой дом
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Напомним, 18 января грузовик «Магнита» врезался в жилой многоквартирный дом. Заезжая на разгрузку, водитель не справился с управлением и допустил столкновение со зданием.

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