TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Нижнем Тагиле за сутки зафиксировано 15 случаев COVID-19

3 февраля 2021, 08:57
Фото: pixabay.com
За минувшие сутки в Нижнем Тагиле выявлено 15 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб региона.

Таким образом, с начала пандемии инфекция выявлена у 4 303 тагильчан.

В Свердловской области за сутки зарегистрировано 334 случая заболевания, за время пандемии — 71 479 жителей региона. 337 госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, 152 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За прошедшие сутки из медучреждений региона выписано 355 пациентов, за все время выздоровело 64 144 человека. Со 2 по 3 февраля зафиксировано 16 случаев смерти от коронавируса, за время пандемии от инфекции скончалось 2 079 свердловчан.

#Заболеваемость#Статистика#Коронавирус#Нижний Тагил#Здоровье
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14