В Свердловской области будут свернуты еще 1,2 тысячи «ковидных» коек

Вице-губернатор рассказал, что ранее количеством амбулаторных больных коронавирусом в больницах достигало 26 тысяч человек. Теперь на дому лечатся девять тысяч свердловчан.
По нагрузке на медицинские учреждения мы можем сделать вывод об улучшении обстановки, заявил Павел Креков.
В связи с этим, замгубернатора объявил о закрытии в ближайшее время 1,2 тысячи койко-мест в «ковидных» госпиталях Свердловской области.
Напомним, 1 февраля закрылась «красная зона» в ЦГБ Берозовского. Отделения терапии, неврологии и кардиологии перешли к плановому приему пациентов.