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В Свердловской области будут свернуты еще 1,2 тысячи «ковидных» коек

3 февраля 2021, 10:14
Фото: 1Mediainvest.ru
В Свердловской области улучшилась эпидемиологическая обстановка по коронавирусу. В связи с этим закрывается 1,2 тысячи «ковидных» коек,

Вице-губернатор рассказал, что ранее количеством амбулаторных больных коронавирусом в больницах достигало 26 тысяч человек. Теперь на дому лечатся девять тысяч свердловчан.

По нагрузке на медицинские учреждения мы можем сделать вывод об улучшении обстановки, заявил Павел Креков.

В связи с этим, замгубернатора объявил о закрытии в ближайшее время 1,2 тысячи койко-мест в «ковидных» госпиталях Свердловской области.

Напомним, 1 февраля закрылась «красная зона» в ЦГБ Берозовского. Отделения терапии, неврологии и кардиологии перешли к плановому приему пациентов.

В Свердловской области закрылся еще один «ковидный» госпиталь
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#Заболеваемость#Свердловская область#Штаб#Павел Креков#Коронавирус#Здоровье
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